​7 mois ferme pour la “nourrice” de Tatutu

Tahiti, le 13 avril 2023 – Un jeune homme détenu à Tatutu dans le cadre d'une affaire de vols a été présenté jeudi en comparution immédiate et condamné à sept mois de prison ferme. Le 14 mars dernier, les gardiens de la prison avec trouvé 14 pots remplis de paka dans sa cellule.



A l'occasion d'une perquisition “d'initiative” menée le 14 mars dernier au centre de détention de Tatutu, les gardiens de la prison ont saisi 14 pots hermétiques remplis de paka dans la cellule d'un jeune homme de 24 ans incarcéré dans le cadre d'une affaire de vols en réunion. Présenté en comparution immédiate jeudi, l'individu, qui a déjà été condamné à neuf reprises, a assuré à la barre qu'il avait trouvé ces pots dans la buanderie de la prison. Des pots qui, tels qu'il l'a expliqué, contiennent de la pommade que l'infirmerie de Tatutu distribue aux détenus qui ont des “bleus”. Si les gardiens de la prison soupçonnaient fortement l'homme d'avoir fait office de “nourrice” pour le détenu qui occupe la cellule voisine, le “leader de l'étage”, le trafiquant Tuki Fatuma, le prévenu a maintenu qu'il était le seul à être impliqué dans cette affaire en précisant qu'un stick acheté 1000 Fcfp à l'extérieur se revendait pour 5 000 Fcfp à l'intérieur de la prison.



Prenant acte du fait que le jeune homme ait reconnu les faits “sans difficultés”, le procureur de la République a abondé dans le sens de la thèse de la “nourrice” en rappelant que le prévenu était voisin de cellule de Tuki Fatuma, un homme qui “fait régner sa loi dans le quartier de détention”. Le représentant du ministère public a ensuite requis un an de prison ferme. Face à cette demande, l'avocat du jeune détenu, Me Sylvain Fromaigeat, a rappelé au tribunal que son client, dont le père est incarcéré pour le meurtre de sa mère, avait eu un parcours difficile et qu'il n'avait ni parloir, ni revenus à la prison. Appelé à s'exprimer une dernière fois, le jeune homme a réaffirmé qu'il était le seul impliqué dans cette affaire. Après en avoir délibéré, le tribunal l'a condamné à sept mois de prison ferme.