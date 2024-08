​50 heures d’attente bloqués à San Francisco

Tahiti le 21 août 2024. Cela fait maintenant 50 heures que des passagers bloqués à San Francisco attendent que leur compagnie, French Bee, les achemine enfin vers Paris.





Près de 50 heures bloqués à l’aéroport de San Francisco, sans possibilité de récupérer son bagage pour ceux qui auraient souhaité prendre un autre vol. La galère débutée lundi à 16 heures par des passagers du vol French Bee de Tahiti vers Paris via San Francisco devrait connaître son dénouement ce mercredi dans l’après-midi.



Après la publication de notre article mardi matin, la compagnie a souhaité par un communiqué transmis mercredi matin "exprimer ses plus sincères excuses aux passagers des vols BF711 reliant Papeete à Paris avec escale à San Francisco, pour les importants désagréments qu'ils ont rencontrés causés par l'annulation de leurs vols les 19 et 20 août".



La raison de ce blocage est liée à "une collision de l’appareil avec un oiseau à San Francisco le 19 août".



"Certains passagers (près de 50%) ont été reprogrammés sur le vol BF715 du 20 août", assure la compagnie. "Bien que les passagers restants aient été reprogrammés sur le vol BF711 de 18h05 sur le même appareil, French bee a été contrainte de reporter une nouvelle fois leur départ après intervention technique en raison de l'absence d'autorisation du constructeur."



Ce même message a été envoyé par mail aux passagers, sans autre forme de précisions quant aux dédommagements sur place et à venir pour cette situation fort pénalisante pour de nombreuses personnes, dont des familles avec enfants en bas âge.



Pas d’explication dans le communiqué sur le sentiment d’abandon que ressentent les voyageurs pendant cette mésaventure. Pas de réservation d’hôtel, pas de possibilité de récupérer les bagages en soute. Les nerfs ont été mis à rude épreuve.



"Partis lundi matin de Tahiti, toujours bloqués à San Francisco. Pas d'assistance, pas ou peu d'information à part la confirmation que le vol ne partira pas ce soir (mardi)", témoignait un passager sur les réseaux. "Vol BF711 à destination de Paris Orly je pense que vous avez oublié 350 passagers à l’aéroport de San Francisco plus de 29 heures d’attente !!", partageait un autre.



Le vol devait quitter San Francisco dans la soirée (19h30 heure locale). "On espère que ce ne sera pas le même scénario qu’hier", nous expliquait un passager qui voyait d'autres compagnons d'infortune s'inquiéter pour leur correspondance en France vers une autre destination.