​45 recommandations pour le transport scolaire

Tahiti, le 13 juin 2024 - Le rapport de la mission d’information sur les conditions d’amélioration du transport scolaire a été communiqué aux médias mercredi dernier en lieu et place d’une conférence de presse qui aurait dû avoir lieu le même jour et qui a finalement été annulée.





Le rapport de la mission d’information sur les conditions d’amélioration du transport scolaire a été rédigé par Maurea Maamaatuaiahutapu, Cliff Loussan, Tevaipaea Hoiore, Allen Salmon et Heinui Le Caill.



Dans cette analyse où s’empilent les banalités et les constats déjà établis, les rapporteurs, qui ont quand même rencontré 186 personnes au cours de 72 auditions, dressent “un constat complet et alarmant de la situation actuelle du transport terrestre scolaire, mettant en lumière tant ses points forts que ses dysfonctionnements, notamment ses défaillances pour nos enfants à besoins particuliers ou handicapés”.



Ainsi sont listés les problèmes de financement, les répartitions des compétences entre Pays et communes ou encore l’éclatement du territoire.



La consultation auprès des élèves fait apparaître des problèmes bien connus comme la sécurité dans les transports en commun, la ponctualité de ces derniers et la capacité d’accueil.



Plusieurs autres points noirs sont aussi listés dans le rapport comme l’état des routes, l’état des Abribus ou encore la mauvaise desserte pour les élèves souffrant de handicaps ou nécessitant des accompagnements spécifiques.



Aussi, les rapporteurs de l’étude ont émis 45 recommandations pour améliorer la situation. Deux d’entre elles, comme la création d'une commission ad-hoc dans les établissements scolaires du secondaire via le conseil d'établissement, chargée de proposer des moyens d ’ améliorer les conditions de transport scolaire et de relayer les préoccupations des usagers, et l'élaboration d'un règlement des transports scolaires terrestres, définissant clairement les droits et devoirs de tous les acteurs impliqués, y compris les sociétés de transport, les conducteurs, les accompagnateurs, les établissements scolaires et les autorités locales, devraient être mises en œuvre rapidement.



D’autres sujets sont évoqués comme la gratuité des transports et la professionnalisation et la formation des chauffeurs.