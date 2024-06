​300 Marquisiennes rassemblées à Ua Huka

Nuku Hiva, le 6 juin 2024 - L’île de Ua Huka a accueilli en début de semaine un rassemblement festif de deux jours auquel ont participé 300 femmes issues des trois îles du nord de l’archipel des Marquises.



Du fait de la distance entre les îles ce rassemblement n’a lieu qu’une fois par an et remporte un vif succès auprès des femmes. Un projet est d’ailleurs à l’étude pour l’étendre à l’ensemble de l’archipel.



C’est parce que les femmes marquisiennes aiment se retrouver, discuter, rire, et échanger sur leurs expériences de vie que les associations de femmes des trois îles du nord de l’archipel (Ua Huka, Ua Pou et Nuku Hiva), ont décidé depuis l’an passé qu’elles se retrouveraient désormais une fois par an sur l’une des trois îles à l’occasion d’un grand rassemblement festif.

Ainsi, cette semaine ce sont les vehine de Ua Huka qui ont eu le plaisir d’accueillir leurs pairs du nord des Marquises pour deux jours d’activités ludiques, sportives et culturelles. Un événement qui était ouvert à toutes les femmes quels que soient leur âge, leur statut social où leur origine.



Divertissements et sensibilisation



Un peu plus de 300 femmes issues de Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka y participaient. Au programme de l’événement : des excursions pédestres à la découverte de la petite île de Ua Huka, des danses, des ateliers médicinaux et culinaires, des activités de bien-être incluant des massages et autres soins du visage puis des séances de relaxation. Des courses de porteuses de fruits, un concours de débourrage de cocos étaient également programmés de même qu’un match de football féminin où encore un grand jeu quiz en plein air.



Conviée à l’événement, les intervenants tahitiens de la Ligue contre le cancer ont animé une conférence qui a été l’occasion pour les femmes de l’archipel de s’exprimer, de s’informer et d’échanger leurs expériences face à la maladie et ses traitements.

Cependant, l’un des temps fort de ce rassemblement aura sans aucun doute été le “marathon orchestre”, un concours d’improvisations musicales et vocales aux allures de battle entre chaque île. Moment qui aura offert aux spectateurs comme aux participantes de nombreux éclats de rire.



L’an prochain à Nuku Hiva



L’an prochain ce sont les vehine de Nuku Hiva qui accueilleront les femmes de Ua Pou et de Ua Huka. Le rassemblement aura lieu début avril 2025, et l’association Te vehine te tumu de Nuku Hiva n’a pas caché son souhait d’étendre le rassemblement aux femmes des îles du sud de l’archipel. Cependant, du fait de l’éloignement entre les six îles marquisiennes et du coût lié à la logistique qu’occasionnerait un tel déplacement, il ne s’agit encore que d’un souhait qui à dix mois trouver les moyens de se concrétiser.