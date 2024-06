​2024, une année moins favorable économiquement

Tahiti le 7 juin 2024. Le Conseil de surveillance de l’IEOM qui s’est réuni le 30 mai 2024, a examiné de façon approfondie la situation économique et monétaire de la zone franc Pacifique.





Le Conseil souligne que la politique monétaire mise en œuvre depuis août 2022 a contribué au net fléchissement des taux d’inflation dans la zone franc Pacifique.



Cependant, le Conseil note que la conjoncture économique de la zone franc Pacifique s’annonce moins favorable en 2024 qu’en 2023. En Polynésie française, l’activité dans le secteur du tourisme, très dynamique après la sortie de la pandémie, semble marquer un palier face à l’attentisme des investisseurs dans le secteur hôtelier. En Nouvelle-Calédonie, les émeutes déclenchées à la mi-mai sont venues frapper durement une économie déjà en proie aux difficultés des métallurgistes du secteur du nickel.



Au regard de ces éléments de conjoncture, le Conseil a pris la décision de prolonger le calendrier des appels d’offres relatif aux lignes de refinancement à 6 mois de l’IEOM jusqu’au premier semestre 2025 pour répondre au besoin de visibilité des établissements bancaires et des agents économiques, de remplacer la ligne de refinancement à 36 mois qui arrivera à échéance en mai 2025 par une ligne de long terme. Les conditions de renouvellement de cette ligne seront précisées ultérieurement en fonction des évolutions économiques et monétaires qui seront observées les prochains mois et de baisser les taux directeurs de l’IEOM de 25 points de base à compter du 17 juin 2024 (taux de la facilité de dépôt, 3,75 % ; taux du réescompte, 3,85 % ; taux des lignes de refinancement à 6 mois, 3,95 % ; taux de la facilité de prêt marginal, 4,50 %



L’IEOM reste attentif aux évolutions économiques et monétaires et veillera à préserver la liquidité bancaire dans la zone franc Pacifique, tout particulièrement au vu des impacts de la crise actuelle en Nouvelle-Calédonie sur les besoins de financement de la reconstruction de l’économie.