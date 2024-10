​ « Waltzing With Brando » prochainement dévoilé à Turin

Tahiti le 30 octobre 2024. Le film tourné en 2021 en Polynésie française sera dévoilé prochainement.





Billy Zane se rendra au Festival du film de Turin en Italie, où sera projeté en avant-première mondiale le film indépendant très attendu « Waltzing With Brando », réalisé par Bill Fishman, dans lequel Zane joue le rôle de Marlon Brando à l'époque où il se préparait à jouer dans « Le Parrain » et « Le Dernier Tango à Paris ».



« Waltzing With Brando », basé sur les mémoires de l'architecte de l'acteur emblématique, Bernard Judge, raconte comment Brando a arraché Judge, qui était alors un architecte idéaliste de Los Angeles, à son existence stable et l'a convaincu qu'il devait construire la première retraite écologiquement parfaite au monde sur la minuscule île tahitienne inhabitable de Tetiaroa.



Une grande partie du film a été tournée à Tetiaroa, où Brando et Judge ont tenté de mettre en place une architecture et des pratiques durables.



« Waltzing With Brando » sera le film de clôture de Turin, qui célèbre également le centenaire de la naissance de Marlon Brando avec une rétrospective de 24 titres de films mettant en vedette le double lauréat d'un Oscar, connu pour son style d'acteur naturaliste et son côté rebelle.



La 42e édition du festival, qui se déroulera du 22 au 30 novembre, sera la première sous la direction du nouveau directeur artistique Giulio Base, qui réorganise l'événement italien par excellence pour les jeunes réalisateurs et le cinéma indépendant.

