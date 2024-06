​"Perturbations" sur le réseau Vini

Tahiti, le 14 juin 2024 - Dans un post publié sur sa page Facebook, Vini annonce que "des perturbations sur le réseau mobile impactant de manière aléatoire le service internet mobile (3G/4G) et les appels" ont été constatées ce vendredi. Le service SMS est également impacté et indisponible.



L'opérateur invite donc ses utilisateurs à suivre ces quelques méthodes pour faciliter le rétablissement du service internet mobile : Éteindre le téléphone et le rallumer, activer et désactiver le « Mode avion » et désactiver le Wi-Fi.



Les équipes sont "actuellement mobilisées pour identifier et résoudre ce problème dans les plus brefs délais". Vini, qui s'excuse pour "la gêne occasionnée", tiendra ses utilisateurs "informés de l'avancement de la résolution de cet incident".