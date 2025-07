​“Construire une Polynésie de justice, de protection et de solidarité”

Tahiti, le 14 juillet 2025 – La foule était présente ce lundi pour assister à la célébration de la fête nationale du 14-Juillet sur l'avenue Pouvana'a a Oopa. À cette occasion, le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, a prôné la nécessité de “construire une Polynésie de justice, de protection et de solidarité”.



La traditionnelle fête nationale du 14-Juillet – célébrant la prise de la Bastille survenue le 14 juillet 1789 – s'est tenue lundi matin avenue Pouvana'a a Oopa en présence, notamment, du haut-commissaire de la République, Éric Spitz, du président du Pays, Moetai Brotherson, mais aussi de la députée Mereana Reid Arbelot et du sénateur Teva Rohfritsch.



Après une présentation des troupes et la distinction de plusieurs personnalités dont Bruno Saura, qui a été promu chevalier de l'Ordre national du mérite, le haut-commissaire, Éric Spitz, a tenu un discours orienté vers la jeunesse. Le représentant de l’État en Polynésie française a ainsi évoqué le fait qu’aujourd’hui, en Polynésie française, “beaucoup trop de nos concitoyens attendent plus que des symboles” alors que les “jeunes attendent des perspectives”.

Souhaitant réaffirmer l'existence d'une “République proche, présente, fraternelle” qui “parle toutes les langues de France parce qu'elle sait que chaque langue est une âme, chaque culture est un monde”, Éric Spitz a conclu son discours sur la possibilité de “construire ensemble une Polynésie de justice, de protection, de solidarité”.



Pour le plus grand plaisir des badauds venus en nombre, Miss Tahiti 2025, Hinaupoko Deveze, ainsi que ses dauphines ont ensuite clos le défilé pour donner le clap de fin de cette traditionnelle cérémonie.



Rédigé par Garance Colbert le Lundi 14 Juillet 2025 à 17:41 | Lu 194 fois