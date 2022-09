​+6,5% sur l'électricité dès samedi

Tahiti, le 29 septembre 2022 – La hausse tarifaire de l'électricité va s'appliquer dès ce samedi 1er octobre à hauteur de +6,5% mais pour seulement 56% des clients d'EDT. Les petits consommateurs et utilisateurs des prépaiements en “cash power” ne sont pas concernés.



Elle était contractuellement inéluctable depuis la hausse de +40 Fcfp/litre sur les prix des hydrocarbures destinés à EDT, le 1er juillet dernier. L'augmentation des tarifs de l'électricité entrera finalement en vigueur ce samedi 1er octobre. Pourtant à deux jours de l'échéance, jeudi soir, personne côté Pays comme côté EDT ne semblait vouloir assumer la responsabilité d'une telle annonce. “Nous n'avons pas à communiquer. Nous avons juste acté la proposition d'EDT”, évacuait-on côté Pays. “EDT communiquera ultérieurement sur cette hausse tarifaire”, se bornait-on à répondre au niveau du producteur et distributeur d'électricité. Et pourtant, l'information a été confirmée à Tahiti Infos jeudi, le conseil des ministres a bien acté mercredi matin la première des augmentations tarifaires applicable dès ce week-end sur Tahiti-Nord et l'ensemble des concessions EDT.



Seulement pour 56% des clients



Il y a deux semaines à l'assemblée, le président du Pays Édouard Fritch avait confirmé le principe sur lequel devait reposer cette augmentation tarifaire : un lissage sur trois ans et aucun impact sur les tarifs des petits consommateurs. Selon nos informations, c'est en effet une hausse globale de +6,5% qui va s'appliquer à compter du samedi 1er octobre. Mais seulement pour la moitié des clients d'EDT ! En effet, la révision tarifaire ne va concerner ni les petits consommateurs, ni les clients “cash power” qui achètent leur électricité en prépaiement. Or ces deux catégories représentent la bagatelle de 44% des clients d'EDT. A contrario, la hausse tarifaire de 6,5% ce week-end ne va donc s'appliquer que sur les factures de 56% des abonnés d'EDT. Visiblement les plus aisés.



Voilà pour la condition des petits consommateurs épargnés. Reste maintenant la condition du “lissage” sur trois ans. La hausse tarifaire de ce samedi sera suivie d'autres augmentations, mais il était particulièrement difficile jeudi d'en connaître l'exact calendrier. On sait en revanche combien devrait représenter la hausse finale pour le consommateur, puisque si EDT avait dû rattraper intégralement aujourd'hui le surcoût lié à la hausse du carburant, celui-ci aurait représenté 26% d'augmentation sur la facture…



C'était d'ailleurs tout l'enjeu des négociations entre le Pays et EDT, puisqu'avec les derniers avenants à la convention passée pour Tahiti-Nord notamment, le Pays est tenu contractuellement d'adapter la grille tarifaire en cas de modification dans la “structure” du contrat. En résumé, si le Pays n'avait pas répercuté la hausse des prix des hydrocarbures sur celui de l'électricité, le manque à gagner d'EDT aurait de toutes façons été dû par le Pays.



Le FRPH ne suffit pas



Le seul autre salut possible pour la Polynésie serait donc d'attendre une baisse des cours du pétrole durant ces trois prochaines années. D'autant qu'en plus du prix du baril, la hausse du dollar face à l'euro a un effet renchérisseur sur le prix des hydrocarbures. Mis à forte contribution ces derniers temps, le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) n'est plus à même d'encaisser davantage le coût des hydrocarbures au fenua. Le gouvernement dispose d'ailleurs d'un cinquième collectif budgétaire dans les tuyaux, avec un nouveau renflouement de 3 milliards de Fcfp à injecter dans le FRPH. Le flux est donc plus que tendu.