Volley ball – Océania : Tahiti gagne dans toutes les catégories

Parole à Abel Temarii :



Quel est le bilan de ces océania ?



« Je vais être franc, je suis déçu du niveau des étrangers. Je m’attendais à un niveau plus élevé. Ils n’ont pas envoyé leurs meilleures équipes. Les Australiens ont envoyé leurs champions d’état junior. Peut être qu’ils pensaient qu’on ne jouait pas très bien au volley, je ne sais pas. Les Néozélandais ont envoyé leur champion de Nouvelle Zélande, l’équipe de Manukau. Par contre au niveau des juniors, pas de souci. Et ça, cela nous a plu. Il y a eu plus de compétition chez les juniors que chez les séniors. »



Il faut rester positif malgré tout ?



« Oui, la préparation psychologique d’un tournoi comme celui ci, cela forge le joueur. Il faut s’entrainer, avoir une hygiène de vie, bien dormir, il y a la gestion de l’équipe avec les coachs…Cela fait partie de la vie d’une sélection. Nos juniors ont eu un avant-goût de ce qu’est une sélection. Sur le plan du jeu, j’ai trouvé les juniors filles et garçon de Tahiti très performants. »



Comment se porte le volley à Tahiti ?



« Cette année, j’ai 3 500 licenciés. Dans le passé, nous avons dominé le volley ball océanien pendant 15 ans, cette période s’est achevée il y a 8 ans environ. Ensuite les Wallisiens sont arrivés et ils ont pris la médaille d’or à Tahiti pendant deux jeux. Les filles de Samoa Américaines sont très fortes également. Cela veut dire qu’il faut se remettre en question, qu’il faut faire venir des cadres métropolitains pour pousser nos formateurs vers le haut niveau. »



« Il faut refaire tout un travail à la base et organiser des tournois comme celui ci pour que nos jeunes soient confrontés au haut niveau. C’est ce qui nous manque ici, alors que les Samoans s’entrainent aux US, les Wallisiens sont tous en équipe métropolitaine, il connaissent ce qu’est le haut niveau. Nous on joue bien mais on ne joue pas très bien, c’est la différence. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Un grand merci à ceux qui sont venus nous aider, les jeunes des quartiers, il y en a 80 environ. Ce sont des bénévoles mais ce sont des mecs qui aiment bien le sport. Et surtout le volley ball car c’est bien instauré dans les quartiers. Tous les quartiers ont des terrains. J’ai voulu donner la chance à ces jeunes là de venir voir un peu de volley ball. Merci évidemment à tout le monde mais merci à eux en particulier. » Propos recueillis par SB