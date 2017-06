Vodafone fête ses quatre ans

"Merci à tous d'être venus et d'être avec nous depuis quatre ans. Merci aux équipes de Vodafone de toujours être là et de faire leur maximum. Aujourd'hui nous somme 63 000 à profiter de meilleurs prix pour la téléphonie et l'internet mobile, et plus nous serrons nombreux, plus nous pourrons continuer à baisser les prix. Et maintenant le gâteau !"

PAPEETE, le 18 juin 2017 -Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement en famille aux jardins de Paofai ce samedi 17 juin. C'était le jour exact de l'anniversaire des quatre ans de Vodafone, et l'opérateur avait vu les choses en grand : tous ses 63 000 clients et ses fans sur Facebook avaient reçu une invitation pour la fête.Sur place, c'est un vrai festival en hommage à la communauté des clients Vodafone qui les a accueillis. Des stands permettaient de se régaler ou d'acheter les derniers gadgets à la mode. Des trampolines et des châteaux gonflables ont ravi les enfants. L'espace central était mobilisé pour des animations toute la journée, de 10h à 22h. S'y sont succédés : des comiques locaux comme Papa Tihota ou Rai et Nono ; des danseurs comme le groupe champion de hip hop All-in-One ; des musiciens comme Pepena ou Tahiti Ora Brand ; des démonstrations d'arts martiaux avec Raihere Dudes et Dany Gerard…C'était aussi une journée sportive, avec des séances gratuites de zumba, renforcement fessier, cross training… Et, Vodafone oblige, des jeux étaient organisés toute la journée avec plein de cadeaux à gagner, dont un téléphone de dernière génération attribué au tirage au sort à 19h30. L'opérateur a aussi présenté ses offres promotionnelles d'anniversaire, très attrayantes, pour continuer de convaincre de nouveaux abonnés.Mais le clou du spectacle a été fourni par les deux immenses gâteaux d'anniversaire, leurs bougies étincelantes dans le crépuscule. Toute l'équipe Vodafone s'est alors rassemblée pour une grande photo de famille, les salariés présents rentrant avec peine dans le cadre, entourés par les plus fidèles clients de la marque venu partager ce moment de joie.Le vice-président et fondateur de l'entreprise, Patrick Moux, s'est retrouvé avec le micro dans les mains pour un discours imprévu, la voix serrée d'émotion :La pâtisserie a ensuite été découpée et partagée avec tous le public pendant que la musique reprenait en live, pour une fête qui s'est poursuivie dans la bonne humeur jusqu'à la fermeture des jardins de Paofai.