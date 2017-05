Visite culturelle pour les candidates à l’élection de Miss Tahiti 2017

C'est à Arue, entre 1920 et 1951 que James Norman Hall vécut et écrivit dans sa bibliothèque qu'il aimait tant. Avec son ami Charles Nordhoff, il écrivit l'une de ses oeuvres qui inspira plus tard le cinéma : Mutiny on the Bounty.



James Norman Hall repose dans la commune où il vécut, sur une colline au dessus de sa maison, face à la baie de Matavai.



