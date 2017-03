Vigilance orange pour fortes pluies sur La Société et les Marquises

PAPEETE, le 3 mars 2017. La vigilance est actuellement orange pour les fortes pluies sur les zones : Iles du Vent, Iles sous le vent, Marquises Sud et Marquises Nord. La vigilance est jaune pour vent violent sur les Marquises. La vigilance est jaune pour les orages sur les zones : Iles du Vent, Iles Sous-le-Vent, Tuamotu Est, Tuamotu Nord Est, Marquises Sud, Marquises Nord.



Voici les dernières prévisions de Météo France.





ILES SOUS LE VENT :



Après les fortes averses et grains orageux en début de soirée, le ciel reste très nuageux par nuages élevés qui vont se dissiper dès l'aube de samedi pour une journée de samedi et celle de dimanche bien ensoleillées.

Vent faiblissant de secteur Est cette nuit, s'orientant à l'Est Sud-Est faible à modéré samedi, au secteur Est dimanche.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud Sud-Ouest d'1 mètre/1 mètre 50.



TAHITI ET MOOREA :



Après les averses orageuses de fin de journée, le ciel reste très nuageux par nuages élevés se dissipant en fin de nuit, annonçant les journée de samedi et de dimanche bien ensoleillées avec les nuages habituels de relief à la mi journée pouvant occasionner quelques averses sur les côtes au vent et sur les sommets. Températures extrêmes prévues : 26 et 33 degrés Celsius.

Vent faiblissant de secteur Est cette nuit, s'orientant à l'Est Sud-Est faible à modéré samedi, au secteur Est dimanche.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud Sud-Ouest d'1 mètre/1 mètre 50.



MARQUISES :



Le temps est perturbé jusqu'à dimanche soir avec des passages d'averses et de grains orageux, parfois de forte intensité entrecoupés de périodes d'accalmie. De forts cumuls de pluie sont alors à craindre.

Vent d'Est Nord Est faible à modéré samedi, de Nord Est dimanche avec des rafales pouvant dépasser les 80 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée à agitée. Petites houles de secteur Sud et de Nord.



TUAMOTU ET GAMBIER :



Le ciel se charge sur le quart Nord-Est de l'archipel ces deux jours et des averses parfois orageuses sont attendues. Ailleurs, le soleil prédomine, avec un ciel peu à passagèrement nuageux.

Vent de secteur Est généralement modéré. Rafales à 50/70 kilomètres/heure sous grains sur le quart Nord-Est.

Mer généralement agitée. Houle longue de Sud Sud-Ouest autour d'1 mètre 50.



AUSTRALES :



Cette nuit jusqu'à dimanche soir, ciel nuageux par nuages élevés au Nord avec quelques averses isolées. A Rapa, les nuages restent nombreux et des averses sont attendues, plus fréquentes dimanche après midi, accompagnées parfois de grains.

Vent faible à modéré samedi, de secteur Est dimanche. Rafales à 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud Sud-Ouest d'1 mètre 50/2 mètres.