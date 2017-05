Vaipahi : les recherches des randonneurs disparus se poursuivent

PAPEETE, le 7 mai 2017. Les recherches pour retrouver les deux randonneurs qui auraient disparu du côté de Vaipahi n'ont toujours rien donné. Aucune personne n'a non plus signalé la disparition d'un couple. Les secours qui sont mobilisés pour la X-Terra Tahiti ce dimanche chercheront aussi des indices sur la présence de ce couple.



Jeudi, en milieu d'après-midi, les secours de Teva i Uta ont débuté les recherches pour retrouver deux randonneurs qui seraient en difficulté du côté de Vaipahi. Un des deux randonneurs avait appelé pour indiquer que sa compagne était blessée. Mais le numéro qu'il a donné est un numéro non attribué.



Les recherches sont restées vaines pour le moment. Les secours qui sont mobilisés pour la X Terra Tahiti, course qui effectue la traversée Papenoo-Mataiea et passe par les jardins de Vaipahi avant de finir au motu Ovini, tentent aujourd'hui de retrouver les randonneurs ou des indices sur leur présence.



Personne n'a signalé non plus la disparition d'un couple. Les secours craignent que l'appel reçu jeudi soit un canular.



La gendarmerie a entrepris une enquête sur les appels entrants afin de faire toute la lumière sur la situation.



Si c'était un canular, des poursuites pourraient être engagées à l'encontre des personnes à l'origine de l'appel.