Un nouveau bâtiment plus écolo pour l’association Rima Here

PAPEETE, le 1er décembre 2017-

Rima Here a posé vendredi à Faa’a la première pierre de son nouveau bâtiment, qui se veut respectueux de l’environnement. L’association, qui œuvre en faveur des personnes porteuses d’un handicap mental, espère avec cet agrandissement améliorer la prise en charge des usagers.



Une truelle, du béton, une pierre et voilà le chantier du nouveau bâtiment de l’association Rima Here lancé. En effet, la pose de la première pierre de l’extension du centre de l’association Rima Here s’est déroulée, vendredi, en présence de la déléguée interministérielle au handicap, Sylvia Berteil, du président de la commission permanente et de la représentante à l’Assemblée de la Polynésie française (APF), respectivement John Toromona, et Isabelle Sachet, d’un responsable de division de la direction des Affaires Sociales (DAS), Yann Chestopalko.

Étaient également présents à cette occasion la directrice de Tutelger, Patricia Boschatel, le président du Conseil d‘administration de l’association Rima Here, Thierry Lui Sing, et le directeur du centre, François Hermier.

Le projet de construction de ce nouveau bâtiment s'inscrit dans la volonté d’accueillir des personnes âgées de 18 à 60 ans orientées par la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP), mais aussi par les tuteurs privés, institutions, voire les familles.