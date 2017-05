Un meeting pour trouver des alternatives au plastique

nous prenons le relais des green drinks organisés un temps par le mouvement Colibris. Le 1er thème retenu de ce nouveau rendez-vous est le plastique.

Il faut trouver des solutions concrètes sur le territoire car il n'y a pas de plastique biodégradable

Le plastique "biodégradable" est un plastique qui, en théorie, peut être détruit par des microorganismes (bactéries ou champignons) dans l'eau, le dioxyde de carbone (CO2) et certains biomatériaux. Mais Attention ! Le plastique biodégradable n'est pas forcément produit à partir de biomasse (comme les plantes). Plusieurs types de plastique "biodégradables" sont fabriqués à partir de pétrole, tout comme le plastique ordinaire.

Si ces sacs plastiques "dégradables" se désagrègent en petits fragments dans l'environnement, ces fragments peuvent perdurer très longtemps et aucune étude sur leur évolution à long terme n'est disponible.

Nous avons présenté une charte des commerçants au ministère de l'environnement il y a à peine un mois

Nous avons par ailleurs réalisé des stickers que nous voudrions coller sur la devanture de magasins signataires de la charte.

les Polynésiens n'ont pas changé leur façon de consommer

PAPEETE, le 26 mai 2017 -L'événement "Green talks – Stop plastiques" est à l'initiative de l'association Green polynesian. Il consiste à réunir le grand public autour du thème du plastique, encourageant chacun à faire connaître ses idées pour lutter contre ce qui est devenu un fléau pour l'environnement. Il se tiendra le vendredi 2 juin à la Casa Bianca à Punaauia. "En fait", précise Jonathan Kaizer Aroita Green polynesian, "L'association a invité, en plus du grand public, des représentants du mouvement Colibris Tahiti et du collectif Nana sac plastique . "", indique Geoffrey Van der Maessen du collectif Nana sac plastique. Lequel postait un article le 31 mars sur sa page Facebook intitulé : La supercherie des plastiques dits biodégradables.Dans cet article, le collectif assure que "Il ajoute : "Dans ce contexte, Nana sac plastique est d'ores et déjà passé à l'action. "", rapporte Geoffrey Van der Maessen. Cette charte encourage les commerçants à ne plus utiliser de sac plastique. "Les commerçants sollicités sont favorables à la démarche mais hésite encore à signer la charte car "", constate Geoffrey Van der Maessen qui espère que les initiatives comme le meeting de Green Polynesian participeront au changement de mentalité.