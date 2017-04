Un homme tué par un gendarme lors d'une intervention sur une bagarre à Paea

PAEA, le 20 avril 2017 - Le drame s'est produit hier soir alors que les gendarmes intervenaient pour séparer deux hommes qui se bagarraient violemment sur fond de rivalité amoureuse. Les circonstances seraient "purement accidentelles" selon le procureur de la République Hervé Leroy, contacté par la rédaction. Le gendarme a été placé en garde à vue et une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet.





Selon plusieurs sources, le militaire aurait pu confondre son arme de service létale avec son pistolet à impulsion électrique, généralement utilisé en dernier recours pour maîtriser les forcenés. Une version confirmée par le procureur de la République Hervé Leroy : "Les gendarmes sont intervenus pour séparer deux personnes qui se battaient. Malheureusement, par inadvertance et vu les circonstances, le gendarme a pu penser sortir son pistolet à impulsion électrique et a sorti son arme. C'est purement accidentel".



La victime est décédée "très rapidement". Le gendarme, lui, a été placé en garde à vue et une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.



A Paea, c'est la stupéfaction du côté des proches du malheureux, connu sous le surnom de Bouddah : " C'était un ami, nous sommes très tristes ", nous raconte Philippe. " Il allait sur ses 40 ans et il était jardinier au musée de Tahiti et des îles ". "Il était un peu bagarreur, il avait quelques petites affaires", ajoute ce proche de la victime qui parle "d'une énorme bagarre qui a éclaté" hier soir à Paea entre 22 h 30 et minuit. Bouddah était semble-t-il parti se battre avec un rival dans le cadre d'une affaire de cœur.