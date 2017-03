Un élu orange pressenti à un poste d'adjoint au maire à Papara

PAPARA, le 15/03/2017 - Tout devrait se confirmer ce vendredi, puisque le conseil municipal de Papara se réunira de nouveau pour remanier les portefeuilles d'adjoints au maire. Au menu, l'approbation des budgets 2016 et 2017. Cependant, un autre sujet fait couler beaucoup d'encre à Papara, il s'agit des tensions entre le tāvana et son 1er adjoint au maire. Un autre conseil municipal devrait d'ailleurs se tenir vendredi pour retirer les délégations de Gaston Tunoa. En revanche, un élu de l'opposition devrait faire son entrée.



Rien ne va plus entre Putai Taae, maire de Papara et Gaston Tunoa, son 1er adjoint. Depuis plusieurs jours déjà, des tensions sont perceptibles entre les deux hommes.



" Gaston Tunoa veut prendre ma place. Et son rapprochement avec Jacquie Graffe démontre bien que c'est une personne qui coure après les titres. Qu'il attende les prochaines municipales pour se rebeller ", raconte le tāvana de Papara.



" Si j'avais envie de son titre de maire, je serai allé le voir. Je lui ai déjà dit qu'il a été élu et il le restera. Qui est à l'origine de cette rumeur ? Ce sont les personnes qui sont à ses côtés. Certaines personnes disent que j'ai perdu mon titre de 1er adjoint au maire. Mais, je tiens à préciser que ce titre ne m'appartient pas, mais à la population, parce que c'est elle qui a voté pour nous ", lui répond Gaston Tunoa.



D'ailleurs, le 1er adjoint au maire déposera une plainte à l'encontre de Putai Taae pour diffamation. En effet, dans un reportage diffusé par nos confrères de Tahiti Nui Television, le maire de Papara accuse ouvertement son 1er adjoint d'être à l'origine du déversement de déchets amiantés sur Papara. Des déchets qui viendraient de Paea.