Un dealer d'ice au service présumé des Dubaquier interpellé et écroué

PAPEETE, le 20 avril 2017 - L'enquête se poursuit dans cette affaire d'importation d'ice depuis les Etats-Unis et de trafic qui, selon nos informations, porterait selon les enquêteurs sur une quantité globale de l'ordre de 900 grammes de méthamphétamine.





L'entrepreneuse Mercedes Dubaquier, son époux et sa fille, avaient été mis en examen par un juge d'instruction le 31 mars dernier dans ce dossier pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment de fonds. Le juge des libertés et de la détention avait ordonné leur placement en détention provisoire. Ils ont été rejoints hier dimanche à la prison de Nuutania par l'un de leur complice présumé.



Ce dernier est suspecté d'avoir été l'un des principaux revendeurs d'ice sur place à Tahiti pour le compte du couple. Il a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et placé en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention.



Selon des sources proches du dossier, le suspect revendait l'ice, plusieurs grammes par semaine depuis le début de l'année, et en gardait une petite quantité pour lui en guise de rémunération. Selon nos informations, l'affaire Dubaquier porterait sur une quantité globale de l'ordre de 900 grammes de méthamphétamine écoulés ces derniers mois. Les perquisitions menées pendant la première vague d'interpellations fin mars avaient permis la découverte d'une cinquantaine de grammes de cette drogue.