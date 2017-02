Travailleurs sociaux : les raisons de la colère

D'ici à une dizaine d'années, 80 départs à la retraite sont prévus dans les services de la DAS du Pays. L'intersyndicale souhaite aussi que cette formation soit pérennisée car, pour le moment, il n'est pas prévu qu'elle rouvre les portes en 2017. "Nous n'avons aucune garantie pour que l'école rouvre à la rentrée. Nous nous sommes déjà battu pour qu'elle le soit il y a trois ans!" , peste Christian Jonc, responsable de la circonscription de Papeete et représentant du personnel, travailleur dans le domaine social depuis 31 ans.



Le manque de moyen humain est un problème récurrent pour la DAS. En décembre dernier, sur la circonscription de Pirae et Arue, un agent a été recruté. "A ce poste, je n'avais plus personne depuis août 2015" , explique Claudine Laugrost, avant que son collègue, Christian Jonc n'ajoute : "Nous avons besoin de monde, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nos agents sont fatigués. Il y en a de plus en plus qui font des burn-out. Il faut faire quelque chose."



Les travailleurs sociaux croulent sous les dossiers de suivis de mineurs et demandes d'aides. Pour chaque, ils doivent rédiger un rapport. Au final, le temps passé au bureau est plus important que sur le terrain, l'essence même de leur métier. "Notre métier, nous l'avons choisi et on l'aime. Mais à l'heure actuelle, nous devons faire beaucoup d'administratif. Nous n'avons plus assez de temps avec les familles et avec les enfants, c'est terrible! Quand j'ai commencé, nous faisions la traversière de la Papeno'o avec les gamins, là c'était plus facile de leur parler de drogue et de faire de la prévention mais aujourd'hui, nous n'avons plus le temps" , raconte, nostalgique, la responsable de circonscription. Groupes de paroles, excursions avec les familles, interventions dans les quartiers et accompagnements des jeunes parents, entre autres, ont presque déserté les programmes des travailleurs sociaux.



A ces moyens humains viennent aussi s'ajouter des problèmes de logistique. Le parc automobile de la DAS est très ancien. Les travailleurs sociaux ont du mal à se rendre sur le terrain. "Il y a des voitures qui sont vieilles de 20 ans. Elles tombent tout le temps en panne, certaines ne respectent même pas les normes de sécurité, nous ne pouvons pas prendre les prendre ni emmener les familles avec nous."



Selon les représentants du personnel, la dernière fois que des postes ont été créés à la DAS remonte à 2010. Cette année-là, les travailleurs sociaux avaient exercé leur droit de grève. La grève, les travailleurs sociaux l'ont envisagé cette année encore. Mais les intempéries les ont stoppés dans leur élan. "Nous sommes des travailleurs sociaux, nous devons être là pour les familles. Nous n'allons pas faire grève alors que certains sont dans la boue et ont besoin de notre aide…"