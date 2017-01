Trafic de cocaïne : après le voilier aux Marquises, un catamaran à Arue (Màj)

ARUE, le 24 janvier 2017 - Un catamaran avec deux individus à son bord suspectés de convoyer de la cocaïne a été perquisitionné par les douanes de Polynésie française dans la nuit de lundi à mardi, peu de temps après son arrivée à la marina de Arue. Plusieurs centaines de kilos de drogue auraient été saisis, certaines sources évoquent même un volume "proche de la tonne".



Certaines sources évoquaient ce mardi plusieurs centaines de kilos de cocaïne saisis, d'autres un volume "proche de la tonne". La douane et son chien spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants ont passé un catamaran au peigne fin une bonne partie de la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris sur place, peu de temps après son accostage un peu plus tôt dans la journée. Les accès à la marina étaient contrôlés le temps de l'opération et deux individus ont été interpellés à bord.



Le catamaran, un Nautitech44 baptisé Mojito, est immatriculé à Fort de France et aurait pu passer par le Panama avant de faire route jusqu'à Tahiti expliquait-on au Yacht Club. Le bateau n'avait pas prévenu de son arrivée et selon plusieurs témoins interrogés à la marina, les deux hommes à bord semblaient nerveux et pestaient contre des problèmes de moteur. L'enquête se poursuit et devrait terminer entre les mains d'une juridiction spécialisée en métropole.



440 kilos la semaine dernière



Cette opération douanière intervient moins d'une semaine après l'arraisonnement par la frégate Prairial de la Marine nationale d'un voilier convoyant plus de 400 kilos de cocaïne, information révélée par nos confrères de TNTV. Les deux affaires seraient liées selon des sources qui se sont interdit le moindre commentaire. L'opération avait été déclenchée jeudi dernier au large des Marquises, " sur la foi d'un renseignement et après une phase de localisation et d'analyse opérationnelle ", avait expliqué le haut-commissariat dans un communiqué. Les deux personnes présentes à bord de ce voilier avaient été embarquées sur le navire de la Marine nationale, placées sous le contrôle du juge des libertés.



Le procureur de la République, Hervé Leroy, avait rappelé début janvier lors de l'audience solennelle de rentrée l'attention particulière que le parquet, dans le cadre de sa politique pénale 2017, continuerait à porter sur les trafics de stupéfiants et notamment " le trafic de cocaïne à destination de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, la Polynésie française étant le passage obligé pour les trafiquants de cette drogue ".