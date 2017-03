Trafic d'ice : la gérante de la société éditrice du magazine Tivi, son époux et sa fille déférés

PAPEETE, 30 mars 2017 - Les trois suspects maintenus en garde à vue depuis plusieurs jours ont été déférés en fin d’après-midi, jeudi, pour des soupçons de trafic d’ice.Comme l’ont confirmés nos confrères de Radio 1 ce jeudi matin, Mercedes Dubaquier son époux et sa fille, Hereiti Guilloux, ont bien été déférés dans l’après-midi au parquet de Papeete après avoir été entendus sous le régime de la garde à vue par les gendarmes de la section de recherches depuis dimanche soir.Mercedes et Patrice Dubaquier ont été interpellés dimanche à domicile après que des perquisitions conduites sur place aient permis la découverte d'environ 50 grammes d'ice. Hereiti Guilloux a été interpellée lundi à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, en compagnie d’un animateur de soirées (DJ) alors qu’ils arrivaient de Miami. Ce dernier n’a pas été placé en garde à vue, mais entendu en tant que témoin.Les enquêteurs de la gendarmerie s'intéressent depuis plusieurs semaines à un réseau de trafic d’ice entre les Etats-Unis et la Polynésie française dans lequel le couple Dubaquier pourrait occuper un rôle central. Hereiti Guilloux est quant à elle inquiétée parce qu'elle réside au domicile des Dubaquier où ont été découverts les 50 grammes de méthamphétamine, dimanche.Les trois suspects devaient être mis en examen jeudi, et risquaient d’être placés en détention provisoire pour les besoins de l'enquête en cours.Ancienne gérante de Tahiti Urban Pub, Mercedes Dubaquier avait participé en 2014 à l’actionnariat du groupe de presse Media Polynésie (La Dépêche de Tahiti) par le biais de la SCP Chin-Foo. Elle est aujourd’hui gérante de la Société de communication polynésienne, qui édite le magazine Tivi et dont les locaux ont été perquisitionnés cette semaine. L'enquête s'intéresse notamment à des transactions en espèces pour des montants de plusieurs millions Fcfp qui auraient eu lieu dernièrement.