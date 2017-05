Toahotu : Trois gendarmes sauvent une adolescente de la noyade

PAPEETE, le 8 mai 2017 - Samedi matin, trois gendarmes, arrivés mercredi sur le territoire, ont sauvé une adolescente de la noyade à Toahotu, alors qu'elle se faisait emporter par le courant sortant.





Samedi matin , alors que trois gendarmes de l'escadron de relève, arrivés mercredi sur le territoire, se trouvent sur la plage de Toahotu, à la presqu'île, ils sont interpellés par un homme paniqué. Ce père de famille appelait à l'aide parce que sa fille âgée d'une quinzaine d'années s’était fait entrainer au large par le courant sortant.



Les trois gendarmes se mettent alors à l'eau pour porter secours à l'adolescente. Ils décident ainsi de se laisser porter par le courant sortant afin de rejoindre la jeune fille. Ils la trouvent paniquée en train de tenter de lutter contre le courant. Les trois militaires tentent de la calmer et lui portent secours.Ils nagent en diagonale pour rejoindre le platier en se relayant l'adolescente paniquée. Arrivés sur le platier, ils sont plaqués par la houle contre le corail, mais arrivent tant bien que mal à regagner le lagon avec l'adolescente.



Sur la plage, ils sont accueillis par le père de la jeune fille et une foule de badauds. Pour l'adolescente, ce sera finalement plus de peur que de mal. Selon nos informations, elle serait saine et sauve.