The 'Arioi experience : du e-learning pour aider les enfants de Papara

• Hinatea Colombani, directrice du centre culturel et artistique ‘Arioi et de l’école de danse Matehaunui et professeur de danse tahitienne



- 1985 : naissance à Papeete et premiers pas de danse

- 1998 : intégration de la troupe Toa Reva de Manouche Lehartel

- 2006 : départ pour des études de droit et sciences politiques en métropole

- 2008 : retour au fenua, collaboraiton avec Makau Foster et création de son école de danse Matehaunui.

- Janvier 2016 : naissance du centre culturel et artistique 'Arioi, un projet de longue date et réalisé grâce l'aide des proches de Hinatea.



• Terangi Bougues, manager du centre culturel et artistique ‘Arioi



- 1980 : naissance à Papeete.

- 1997 : entrée à l'Ecole Normale pour devenir professeur des écoles.

- 1999 : " Je réalise que l'enseignement n'est pas ma vocation et je commence alors à voyager et à travailler dans le tourisme. Pendant près de 15 ans j'occupe des postes de manager et directrice de l’hébergement dans l’hôtellerie."

- 2016 : rencontre à nouveau Hinatea et s'engage auprès d'elle et du centre.



• Moeava Meder, agriculteur et professeur de percussions



- 1980 : naissance à Papeete.

- 2002 : rencontre avec Hinatea.

- 2016 : devient professeur de percussions au centre.

- 2017 : décide de créer un fa'a'apu mā'ohi. "Je souhaite que les gens se réapproprie leur culture en redécouvrant la nourriture traditionnelle. "



• Mike Teissier, artisan sculpteur, professeur de chant polyphonique



"Je connais Hinatea depuis quelques années et je souhaite participer, avec elle, à l’essor culturel des futures générations."



• Tehea Faucher, professeur de Reo Tahiti et assistante de ‘Ori tahiti



"C'est durant la première période de ma deuxième année de Master que je rencontre Hinatea Colombani au Centre Culturel et Artistique 'Arioi ou j'effectue un stage d'un mois en rapport avec la problématique de mon mémoire. Depuis je suis restée parce que j'aime le travail que toute l'équipe du centre pour mettre en valeur notre langue, notre culture, notre héritage et nos enfants."



• Neagle Teinaore, professeur de ukulele et de guitare



"A bientôt 40 ans et après avoir exercé plusieurs métiers à responsabilité dans l’industrie, l’hôtellerie et le commerce, je suis fier de pouvoir enseigner mon amour pour la musique au travers de l’approche culturelle qu’offre le Centre Culturel et Artistique ‘Arioi."





• Laura Theron, chargée de développement :



" J’ai rencontré Hinatea, il y a quelques mois, et à l’issue d’une première rencontre (de 5H !), il devient évident que nous partageons la même passion pour la culture de notre pays et pour la diffusion de celle ci. Nous partageons aussi la certitude que la culture doit être accessible à tous et qu’il faut intéresser les jeunes (mais aussi les moins jeunes) à ce qui fonde notre identité culturelle en restant connectés avec la réalité du monde moderne."