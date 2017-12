Tai Nui Atea, la "plus grande aire marine gérée au monde"

L’idée est aussi de faire savoir que depuis les années 70, avec aujourd’hui 50 espaces classés au titre du code de l’environnement, et un à l’Unesco, la Polynésie française n’est pas en reste au sujet des initiatives visant à la préservation de son cadre de vie. La baie de Hohoi et la baie des Vierges sont classées depuis 1952. Les réserves intégrales de Scilly Bellinghausen et Taiaro sont classées depuis 1971 et 1972. Depuis 2002, la collectivité polynésienne est à la tête du plus grand sanctuaire marin de baleines, requins et tortues. Toutes les espèces de requins y sont notamment protégées et interdites à la pêche depuis 2012. La réserve de biosphère de Fakarava est inscrite depuis 2006 à l’Unesco.



" Nous ne faisons au fond que confirmer ce qui existe déjà ", explique Heremoana Maamaatuaiahutapu : " Notre ZEE est déjà un sanctuaire des mammifères marins. Nous avons déjà une pêche responsable et raisonnée. Tout cela, nous voulons le confirmer. Mais nous souhaitons aller plus loin, avec un zonage mieux délimité des espaces de pêche, une réactualisation des espaces de certaines réserves intégrales, pour ne citer que quelques exemples ".



L’ambition affichée à terme est surtout de créer un continuum d’aires marines gérées dans le bassin océanique régional, en reliant les zones économiques exclusives de Pitcairn aux îles Samoa. " Nous partageons cette vision d’un pays océanique qui sera le plus grand du monde ", a déclaré Edouard Fritch, vendredi. " C’est vrai que nous ne sommes constitués que de petites îles ; mais avec nos zones maritimes nous représentons un espace important sur la carte. L’ambition est partagée et prend forme. Les îles Cook ont ce projet de Marae moana… Nous évoluons tous vers ce même concept : se réunir pour constituer demain ce grand pays océanique de plusieurs millions de kilomètres carrés ". A terme, cette zone préservée pourrait représenter un espace océanique de près de 10 millions de kilomètres carrés.