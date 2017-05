"Tahitian Street Art" : un bel ouvrage dédié au graffiti

L'auteur propose ensuite un zoom sur l’explosion du graffiti à Tahiti, puis présente plusieurs artistes ou crews de graffeurs locaux, dont les doigts en or embellissent, avec audace et poésie, l'espace urbain composé souvent, il faut l'avouer, de murs laids, moroses et réalisés anarchiquement. Quoiqu’il en soit un "art de la rue" défendu par Isabelle Esquevin, mais qui n’a pas encore la reconnaissance de tous. Elle explique sa démarche : "Ma passion pour le street art a commencé par des photos prises à Tahiti, puis j'ai rencontré les graffeurs les plus actifs de la scène locale. L'alchimie s'est faite naturellement, dans le respect, et le livre s'est imposé, pour eux, pour l'art. Grâce au graff, ils se dépassent, racontent une histoire et livrent un message. Ils incarnent la liberté d'expression !"