Tahiti en couverture du National Geographic d’avril

PAPEETE, 7 avril 2017 - C’est une formidable promotion que le prestigieux magazine National Geographic offre à Tahiti et à l’ensemble de la Polynésie dans son édition française du mois d’avril 2017.



Non seulement Tahiti et la Polynésie font la couverture avec une superbe photo aérienne du lagon de Bora Bora (due au photographe Benoît Stichelbaut), mais l’intérieur du magazine consacre la bagatelle de 24 pages à notre destination.



A la manœuvre, pour la rédaction des textes, trois journalistes, Céline Lison, Corinne Soulay et Julien Girardot, tandis que pour les illustrations, la revue a fait appel à notre toujours inspiré confrère Lucien Pesquié (de Blue Lagon), au GIE Tahiti Tourisme et à Julien Girardot.



Gambier, Marquises, Tuamotu, Australes et Société, tous nos archipels sont admirablement mis en valeur. Quant au reportage écrit, il met en lumière la chance, pour la France, de disposer d’une telle richesse, à savoir une zone économique exclusive de 5,5 millions de kilomètres carrés.



Les potentielles richesses des fonds marins sont mises en exergue, même si leur exploitation n'est pas encore à l'ordre du jour, si tant est qu'elle soit un jour économiquement viable. Est évoquée également la très riche biodiversité de la Polynésie française. Les auteurs signalent que notre région est moins touchée que d’autres par le réchauffement climatique et qu’à ce titre, la Polynésie française pourrait devenir un refuge pour les récifs coralliens et les espèces qui y vivent.



Les amateurs d’authenticité apprécieront pour leur part le reportage de Julien Girardot, consacré à Toau, et intitulé " Chez les fermiers du lagon ".



Compte tenu de la très large diffusion du National Geographic, de son lectorat de qualité et de ses retombées, il est certain que cette mise en valeur de notre territoire impactera forcément des dizaines de milliers de lecteurs que l’on espère voir très vite débarquer à l’aéroport de Tahiti-Faa’a.