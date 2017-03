Tahiti d’antan : Un regard sur le passé d’Arue

Dans les années 70, il y avait à Arue à l'emplacement du magasin Carrefour, un drive-in qui a fait le bonheur des ados et des familles. Il était ouvert en fin de semaine et proposait au moins deux films par séances. « C'était un lieu de rendez-vous vraiment sympa. On y allait en famille avec peu'e, couvertures, coussins et l’on s’installait tous à l’arrière du pick-up. On posait le haut-parleur sur le bord de la portière, mais parfois ça ne marchait pas et on demandait aux voisins de monter leur son .... De plus on avait droit aux commentaires en live sur le film... ça gueulait souvent. Certains sortaient les ukulele et les guitares... peut importe le film. Ca finissait quelques fois en bringues »



Sources : Fonds photographique de la mairie de Arue et Collection Tahiti Heritage