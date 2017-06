Tahiti Fashion Week : Victoria remporte le concours de mannequins

PAPEETE, le 16 juin 2017 - Victoria partira un mois à Milan grâce au concours de mannequins organisé à l'occasion de la Tahiti Fashion Week. Elle a été choisie par Bruno Pauletta, directeur de l'agence italienne Brave Model Management.



C'est la première fois qu'elle monte sur un podium pour défiler et ce n'est surement pas la dernière fois. Victoria, 16 ans, a remporté vendredi soir le concours de mannequins organisé lors de la Tahiti Fashion Week. "Au début j'avoue que j'étais stressé et puis, une fois lancée, j'ai pris confiance en moi et je me suis sentie bien. On oublie finalement tout ce qu'il y a autour. J'ai vécu une super expérience!"



Pour Alberto V, l'organisateur de l'événement indique : "elle répond à des critères internationaux. C'est une grande opportunité pour elle, si elle est sérieuse, elle a toutes ses chances". Satisfait par l'édition 2017 de la Tahiti Fashion Week, l'organisateur note par ailleurs une nette évolution des créations.