Soupçons d'arnaque pyramidale naissante à Mahina

Après avoir vu circuler l'offre de recrutement sur les réseaux sociaux, la rédaction a contacté l'une des démarcheuses, tel un client potentiel, pour tenter d'en savoir plus sur le "produit". " Ce n'est pas une arnaque, ce sont des gens qui disent du mal de ce que nous faisons ", s'est-elle d'abord défendue avant de développer des arguments plus surprenants : " En France, ils font la même chose que moi, je ne suis pas toute seule. Si c'était une arnaque, le président Macron ne permettrait pas qu'on fasse ça en France. Parce qu'il a travaillé avec Rotschild, qui est le plus grand homme riche de ce monde parce qu'il a 80 % des banques avec lui. Il travaille qu'avec la Chine, ce sont les deux grandes puissances ".



Alors, concrètement, comment ça marche ? " Eh ben tu viens t'inscrire avec moi, tu gagnes 138 000 francs à l'inscription. Et si tu travailles comme moi, tu inscris 20 personnes en dessous de toi, et pour chaque personne tu gagnes 10 000 francs. Ça fait 200 000 francs. C'est le pré-lancement de cette société ". Les montants correspondent en effet à l'argumentaire formulé en dollars sur le site internet de LFCHC.



Rien à payer pour le moment, donc, pour l'inscription. Mais les 138 000 francs de bienvenue, c'est vous qui les donnez ? " Non, c'est la société (LFCHC, ndlr)". Mais c'est quoi cette société ? Ce n'est pas de la vente pyramidale ? " Euh… si tu veux, si, c'est de la vente pyramidale mais alors pourquoi le président Macron accepte en France… ".



Et après qu'est-ce qu'il faut faire, il faut vendre des produits ? " D'abord tu rentres dedans, tu vas profiter de cette opportunité, tu inscris des gens sous toi, et après tu peux vendre aussi des produits en ligne dans les 600 000 magasins de la société. Les produits, c'est de l'argent. Le but c'est d'améliorer le niveau de vie des personnes pauvres. Ce n'est pas une arnaque, les chiens aboient et la caravane passe ".



Soixante personnes auraient déjà rejoint ses rangs selon la recruteuse. Comme pour convaincre encore fois qu'il ne s'agit pas d'une arnaque à ses yeux, la démarcheuse a indiqué avoir elle-même été recrutée par… le tavana hau des Gambier. Contactée par la rédaction, l'intéressée a opposé un démenti catégorique à cette affirmation.