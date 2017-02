Six mois de prison avec sursis pour avoir crevé l'oeil d'un jeune homme

PAPEETE, le 14 février 2017 - "C'est la 4ème ou 5ème affaire de ce type qui revient devant le tribunal, avec ces portées importantes" , lance sur un ton grave le président du tribunal ce mardi matin. Face à lui, accroché à la barre, un jeune homme se tient à la barre. Ce dernier est convoqué devant le tribunal de Papeete pour avoir, en juillet dernier, commis des violences volontaires sur un autre jeune homme lors d'une journée sur un motu à Makemo.



" Ce jour-là, tout le monde est à la plage, il y a de la musique, de l'alcool et une altercation éclate", décrit le magistrat du siège. Le prévenu tente de récupérer l'enceinte de sa cousine, prise auparavant par la victime. Cette dernière ne la rend pas. Les insultes fusent entre les deux hommes. Le détenteur de l'enceinte tombe à terre. Son agresseur présumé lui porte un coup de pied au visage. La force du choc est importante, à tel point que la victime devra être évasanée d'urgence, inconsciente et perdra son œil.



"Comment peut-on arriver à un tel paroxysme de violences? Là, ce n'est plus une altercation! Mon client n'était pas menaçant pour qui que ce soit" , s'exclame l'avocate de la victime. Son client est aujourd'hui en état d'infirmité permanente. Il recevra dans les prochains mois une prothèse oculaire.



Pour le représentant du ministère public, cette affaire est d'une grande "absurdité". "Le prévenu n'est pas un délinquant du tout. Il se retrouve aujourd'hui dans une situation absurde mais sanctionnée car ce sont des violences volontaires", a-t-il déclaré. Le procureur a requis un an de prison dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et de l'obligation d'indemniser la victime.



L'avocate du prévenu a rejoint le point de vue du parquet. "Mon client a toujours dit qu'il regrettait. Il a toujours eu des relations normales avec la victime et sont appelés à se revoir. Il faut trouver une situation adaptée" , a-t-elle plaidé.



Le tribunal semble avoir entendu sa demande. Il a condamné le jeune homme de 25 ans à six mois de prison avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve. Cette condamnation, comme l'avait demandé son avocat, ne sera pas inscrite à son casier.