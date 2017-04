Saisie historique de plantes interdites à l'importation

Vendredi, en début d'après-midi, le ministère de l'Environnement a posté sur les réseaux sociaux une publication annonçant cette saisie, " plus de 3000 plants interdits à l’importation (orchidées, oiseaux de paradis, anthuriums, gingembre, palmiers, citrus …) ont été saisis par les agents de la direction régionale des douanes et les contrôleurs phytosanitaires du département de la protection des végétaux du service du développement rural. Ces plantes peuvent être porteuses de maladies graves comme le Banana Bunchy Top Virus ou des maladies sur les citrons et mettre en danger la production agricole de notre fenua ".



Selon Djeen Cheou, " ces plantes provenaient de métropole, probablement de Rungis (région parisienne, ndlr). Elles étaient destinées aux horticulteurs. Les deux personnes qui ont introduit les plantes sont horticulteurs. C'était très probablement une commande groupée. Ces gens savent très bien qu'il y a une législation ".



"Le message que nous souhaitons rappeler est que les usagers doivent respecter la réglementation parce que ces importations sauvages entraînent des conséquences graves pour l'avenir de l'horticulture en Polynésie française. Il faut être conscient qu'il y a beaucoup de maladies bactériennes et virales qui n'existent pas en Polynésie. Soit nous continuons à frauder et à introduire sciemment des maladies en mettant en danger notre faune et notre flore soit nous faisons preuve de civisme et nous respectons la réglementation qui est là pour nous protéger des menaces et maladies extérieures ", conclut l'ingénieur phytosanitaire.



Suite à cette saisie, les services des douanes et phytosanitaires vont accentuer les contrôles pour éviter que de nouvelles importations sauvages ne pénètrent sur le territoire.