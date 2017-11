Projet Voltaire : les salariés d'ATN deviennent des pros en orthographe

Guillaume a obtenu la meilleure note de l'entreprise au Projet Voltaire avec 898/1000

"Mon travail à ATN c'est beaucoup de communication interne et de la rédaction de procédures, en français ou en anglais. Donc je ne communique pas forcément beaucoup avec l'extérieur, mais j'ai une vraie passion pour la littérature, j'ai même écrit des livres… Donc c'était l'opportunité de me remettre un peu dans la grammaire, on oublie les règles. J'ai beaucoup progressé avec les cours en ligne et les entraînements.

Je trouve que tout le site du Projet Voltaire est très bien fait, surtout la plateforme de cours. J'ai suivi la préparation où nous étions inscrits, mais je suis aussi allé plus loin, en allant fouiner sur le site récupérer les règles de grammaires, sur les forums quand j'avais une question… Je me suis vraiment passionné pour ça et je me suis vraiment rendu compte que j'avais oublié beaucoup de choses ! Ce que j'ai appris dépasse très largement ce dont j'aurai besoin dans le milieu professionnel. Finalement le français que l'on utilise au travail est assez pauvre, parce qu'on a besoin d'efficacité et de simplicité, que ce soit compréhensible par tout le monde. Donc je suis allé largement au-delà de ce dont j'aurai besoin, mais c'est aussi pour mon plaisir personnel.

Par contre ça a commencé ce matin avec l'annonce des résultats, un collègue qui écrivait un mail me posait une question de grammaire ou d'orthographe à chaque phrase ! Donc on me considère un peu comme l'expert… Alors que clairement il y aura toujours un moment où je ne serai pas capable de répondre. Quand on met le nez dans la grammaire française, c'est très compliqué, donc je n'aurai pas réponse à tout !

Mais je voulais surtout dire que je trouve cette initiative de l'entreprise vraiment excellente. J'ai été surpris qu'il y ait autant de participants pour une première édition, 60 volontaires sur 750 salariés c'est pas mal. Et c'est un défi intellectuel, pas du tout sportif, donc un tel engouement c'est vraiment très bien. Ça tire toute l'entreprise vers le haut et ça sert vraiment en milieu professionnel. Je pense qu'il y aura encore plus de participants l'année prochaine !"