Observatoire des concentrations : l'Autorité polynésienne de la concurrence rappelle les règles

"L’observatoire des concentrations est un document d’information et de veille. Cette mission originale confiée à l’Autorité polynésienne de la concurrence donne une photographie de la concentration de l’économie polynésienne et, à l’avenir, montrera son évolution. L’observation de la concentration des secteurs économiques peut éclairer la mise en œuvre des autres missions de l’Autorit é", explique l'Autorité de la concurrence sur son site. Si ce document permettra à terme de visualiser l'évolution de la concentration de l'économie polynésienne par secteurs d'activités, l'analyse reste partielle puisqu'elle ne concerne que 25 % du chiffre d'affaires total par secteur. Par ailleurs, l'observatoire ne différencie pas la situation par île ou archipel…



L'observatoire de l'année 2015 sera publié en fin d'année 2017 et celui de 2016 sera dévoilé en 2018. Les prochaines éditions incluront plus de secteurs de l'économie, des analyses plus fines et les premières évolutions observées.