Motu Uta, l’île de la Reine

PAPEETE, le 28 avril 2017. « Ce qui frappe tout d’abord quand on arrive dans la rade, c’est un petit îlot à fleur d’eau comme une émeraude et sur laquelle flotte le pavillon d’O-Taïti. Moutu-Outa où l’île de la Reine, tel est le nom de cette île miniature.»



Depuis la nuit des temps, cette petite île de sable gardait gracieusement l’entrée de la rade de Papeete et ce, jusqu’en 1962. Autrefois propriété de villégiature Pomare, motu Uta devint tour à tour un fortin, un îlot de quarantaine pour les voyageurs originaires de régions à risque sanitaire, un lieu d’internement lors des deux guerres mondiales, un lieu de fêtes, avant d’être englobé par l’agrandissement du port de Papeete.