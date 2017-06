Moorea : ouverture de 74 postes supplémentaires pour la municipalité

Ta'u tama here

Le conseil municipal de Moorea-Maiao s'est réuni ce vendredi à Teavaro. Parmi les nombreux dossiers à l'ordre du jour, on retrouve l'ouverture de 74 postes budgétisés, dont les 34 postes dédiés à la restauration scolaire. Autre sujet phare, la nomination de Tania Pani à la direction de la régie de la restauration scolaire.Concernant l'ouverture des 34 postes budgétisés pour la restauration scolaire, la plus grande inquiétude du personnel de la fédération "" était de n'avoir aucune certitude sur l'attribution de ces postes.Nous vous expliquions cette semaine, cette incertitude . Le discours du maire n'a pas changé : "". "", explique Teriitepaiatua Maihi, maire délégué de Teavaro.Déçus, les membres de l'opposition ont voté contre cette délibération, "", confie John Toromona, maire délégué de Afareaitu. "", poursuit-il.De son côté, la représentante de la CSIP se dit satisfaite. "", indique Gisèle Teheiura.Autre sujet qui a suscité de vives réactions, la nomination de Tania Pani à la direction de la régie de la restauration scolaire. "", raconte Gisèle Teheiura.Ceci étant, la représentante de la CSIP se réjouit de cette nomination. "" pour les recrutements. "", souligne Gisèle Teheiura.Donc, en plus des 34 postes, le conseil municipal a voté pour l'ouverture de 40 postes budgétisés, ce qui représente un budget supplémentaire à supporter pour la commune, de l'ordre de 200 millions de francs.D'ailleurs, le conseil municipal se réunira de nouveau la semaine prochaine pour débattre du compte administratif 2016 sur le budget principal et des budgets annexes.Durant ces débats, comme, il est prévu dans les textes, le maire ne participera pas au vote des comptes administratifs qui approuvent en quelque sorte sa gestion des deniers municipaux.La municipalité a jusqu'au 30 juin pour valider le résultat de son budget 2016, sans quoi ce sera le haut-commissaire qui prendra les rênes, comme cela a été le cas à Hitiaa o te ra. Celui-ci saisira par la suite la Chambre territoriale des comptes (CTC). La CTC formule dans un délai d’un mois un avis sur la conformité du projet de compte administratif au compte de gestion.