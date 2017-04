Miss Moorea : qui succédera à Raina Agnieray ?

MOOREA, le 6 avril 2017. L'élection de Miss Moorea aura lieu le 8 avril prochain au Tiki Village. Six jeunes femmes rêvent de succéder à Raina Agnieray, miss Moorea 2016.



L’élection de la reine de beauté de Moorea se déroulera le 8 avril au Tiki Village. Le thème retenu pour cette année est la beauté du cocotier. Six jeunes femmes rêvent de succéder à Raina Agnieray, miss Moorea 2016.

L’élection de la nouvelle miss Moorea 2017 se tiendra le 8 avril au Tiki Village. Cette soirée sera placée sous le thème de la beauté du cocotier. Six candidates, âgées de 18 à 21 ans, tenteront de remporter le titre de la reine de beauté de l’ile sœur.

Pour séduire le jury, elles devront se distinguer lors de trois passages : tenue de ville, maillot de bain et robe végétale. « Les candidates sont superbes ! Non seulement, elles sont belles et charmantes, mais chacune d’elles a son 'petit quelque chose'. Cette diversité me plait énormément » se réjouit Lena Miklus, présidente de l’association Miss Moorea.

Lors de cette soirée, 170 places seront prévues pour les dineurs et 385 pour non dineurs (places assises dans les gradins).

Le buffet pour dineurs sera ouvert à 19 heures tandis que la soirée spectacle démarrera à 20 heures.