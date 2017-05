Mieux comprendre: La Vanille de Tahiti

L'exploitation familiale est à Raiatea. "Nous sommes la troisième génération d'agriculteurs. Mon grand-père paternel était agriculteur, il cultivait différents fruits et légumes dont la vanille. Mes parents étaient fonctionnaires sur Tahiti et, à la retraite, de retour à Raiatea, sont revenus à la terre." En 2004, ils ont travaillé avec des associés sur 8000 mètres carrés de terrains. "Il s'étaient cinq à se lancer". Ils ont installé quatre ombrières de 1 500 mètres carrés et deux de 1 000. Ils s'occupent aujourd'hui de trois ombrières soit 4 000 mètres carrés, Guy Tauatiti exploite, Odette Tauatiti prépare et affine. Les plants ont commencé à donner, à bien donner. "On a eu jusqu'à 3 à 4 tonnes de vanilles mûres par an(1)".



Pendant ce temps Francky Tauatiti était à Tahiti. Il avait un travail dans une société. "Mais certaines choses me chagrinaient. Je voyais la vanille s'entasser et mes parents continuer à payer des traites. La production était en phase ascendante." En 2010, il est pris six mois à l'essai en tant que commercial. "L'idée était de vérifier que je pouvais faire quelque chose et que ça allait me plaire. Finalement j'ai réussi à équilibrer les entrées et les sorties." Il a aussi goûté au produit et au plaisir d'aller le présenter en Polynésie et à l'international.