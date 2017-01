Météo France maintient la vigilance orange pour les îles du Vent

PAPEETE, le 14 janvier 2017 - Météo France a publié ce samedi 14 janvier à 14h58, un bulletin de vigilance couvrant une période de 24 heures: annonçant le maintien de la vigilance orange pour les Iles du Vent et de la vigilance jaune pour les Iles -sous-le-Vent.



ILES SOUS LE VENT :



Les averses parfois fortes et grains meublent cette nuit, des coup de tonnerre peuvent être entendus. Ce temps instable va perdurer jusqu'à lundi soir avec des moments d'accalmie.

Vent de Nord à Nord-Ouest faible à modéré. Rafales à 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée. Petites houles longues de Sud-Ouest et de Nord.



TAHITI ET MOOREA :



Cette nuit, de fortes précipitations sont attendues, parfois accompagnées de grains ou d'orages sur Moorea et les côtes Nord de Tahiti. Dimanche et lundi, le temps reste au gris avec des passages pluvieux, plus nombreux sur les côtes Nord, entre coupés de périodes d'accalmie. Températures extrêmes prévues : 24 et 31 degrés Celsius.

Vent de Nord à Nord-Ouest faible à modéré. Rafales à 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée. Petites houles longues de Sud-Ouest et de Nord.



MARQUISES :



Un temps bien ensoleillé perdure les journées de dimanche et lundi avec quelques passages nuageux accrochant le relief.

Vent faible à modéré d'Est Nord-Est.

Mer peu agitée. Houle longue de Nord d'1 mètre.



TUAMOTU ET GAMBIER :



Cette nuit, de nombreux nuages occupent le Centre Tuamotu, les régions de Napuka, Hao, Tureia, Moruroa et Gambier. Ils déversent averses parfois accompagnées de grains orageux. Amélioration sur ces régions dimanche en cours de journée et bien ensoleillée ailleurs. Lundi, les nuages reviennent à la charge sur la majeure des atolls occasionnant quelques averses, tandis qu'aux Gambier c'est un temps ensoleillé qui prédomine.

Vent faible à modéré de secteur Est dimanche, avant de s'orienter au secteur Nord à Nord Est lundi. Aux Gambier, il se maintient à l'Est faible à modéré.

Mer peu agitée. Petite houle longue résiduelle de Sud-Ouest. Arrivée d'une petite houle longue de Nord.



AUSTRALES :



Ensoleillée la matinée de dimanche puis suit une aggravation sur les îles du Nord avec des averses et grains. Ils deviennent plus fréquents lundi, parfois de forte intensité, avec un risque d'orage. A Rapa, journées de dimanche et lundi ensoleillées parfois voilées.

Au Nord, vent modéré de secteur Est, dimanche, assez fort lundi, rafales 60/70 kilomètres/heure sous grains. A Rapa, vent faible à modéré d'Est Sud-Est.

Mer agitée. Houle courte de Sud-Est d'1 mètre à 1 mètre 50 et de Sud ouest 1 mètre 50.





COMPLEMENT POUR LA PECHE ET LA NAVIGATION DE PLAISANCE DANS LE TRIANGLE TAHITI MAUPITI MANIHI :



Il n'y a pas d'avis de vent fort en cours ni prévu. Sur la zone : Vent de Nord à Nord-Ouest 06/12 noeuds. Mer peu agitée. Petites houles longues de Sud-Ouest et de Nord.