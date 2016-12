PAPEETE, 26 décembre 2016 - Les messages de condoléances, suite au décès de John Doom, survenu le dimanche 25 décembre dans sa 80ème année.



Le corps de John Doom sera exposé au temple protestant Thabor de Pirae. Une cérémonie religieuse est programmée sur place, lundi à 19 heures. Une seconde cérémonie religieuse est programmée au temple protestant Thabor à 13 heures mardi. Elle sera suivie de la levée du corps à 14 heures. L'inhumation est prévue à 16 heures mardi au cimetière de Papeari.



Message du gouvernement de la Polynésie française :



C’est avec émotion que le Président et les membres du gouvernement ont appris le décès de John Taroanui Doom, en cette soirée de Noël, à l’âge de 80 ans. La Polynésie perd une grande figure qui continuera de marquer les mémoires par la force de ses engagements.



Homme de culture et de convictions, John Taroanui Doom a œuvré toute sa vie au service des Polynésiens. Né en 1936 à Tubuai, il assiste en 1966 au premier tir à Moruroa. Cette expérience marquera sa vie. Très impliqué au sein de l’église protestante, il devient diacre en 1962, puis en 1971, secrétaire général de l’Eglise protestante de Polynésie. En 2001, il fonde avec Roland Oldham et Bruno Barillot l’association Moruroa e Tatou.



John Doom est également connu pour son engagement pour la défense des langues polynésiennes. Fondateur avec Maco Tevane de l’Académie Tahitienne, il devient en 2012 président de l’institution, et sera un moteur dans les projets du Fare Vana’a, notamment au travers de la publication des dictionnaires et des lexiques. John Doom était également un membre très actif du CESC (Conseil économique, social et culturel).



Avec conviction, mais avec une grande tolérance et un grand respect d’autrui, John Doom a consacré sa vie à défendre les Polynésiens. C’était un homme d’une profonde humanité, qui aimait le peuple polynésien, sa culture et ses langues. Il laissera à tous ceux qui l’ont côtoyé le souvenir de sa grande bonté, de son esprit vif, et de sa détermination.



C’est l’ensemble de la Polynésie qui pleure aujourd’hui un grand homme, un sage, un guide. A sa famille, à ses proches, le gouvernement adresse ses plus sincères condoléances.





Marcel Tuihani, président de l'Assemblée, salue l’homme engagé contre les essais nucléaires :



C’est avec émotion et tristesse que nous avons appris hier soir le décès de John Doom, à l’âge de 80 ans, des suites d’une longue maladie.



Membre fondateur de l'académie tahitienne Te fare Vana'a qu’il dirigeait depuis 2012, M. Doom a toujours été un ardent défenseur de la langue tahitienne.



M. Doom était très engagé dans l’Eglise protestante maohi, en qualité de diacre tout d’abord puis à partir de 1971, en tant que Secrétaire général de l’Eglise protestante de Polynésie nouvellement indépendante des Missions protestantes de Paris.



John Doom a surtout été un fervent combattant contre le nucléaire et était notamment le coordinateur national de l'association Moruroa e Tatou, association pour la reconnaissance des victimes des essais nucléaires, créée le 4 juillet 2001.



Au nom de l’ensemble des élus de l’assemblée de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.





Message du leader indépendantiste Oscar Temaru, maire de Faa'a :



John Taaroanui Doom, que nous surnommions tous affectueusement "tonton John" citait souvent l’Ecclésiaste chapitre quatre en son verset premier : "Ua mana’o faahou ihora vau i te mau hamani inoa atoa i ravehia i raro a’e i te mahana nei ; e inaha te roimata o te feia i hamani ino-hia ! Aita râ o ratou e haamahanahana : e te mana hoi tei te paeau hamani ino ra, aita râ o ratou e haamahanahana ".



Et ce n’est pas faire offense au membre fondateur du Fare vana’a que d’utiliser ici la graphie dite de l’Eglise protestante. Car l’homme de lettres était aussi un homme de la Parole divine, et avant tout un humaniste ouvert et curieux de tout.



C’est cette curiosité qui l’avait conduit, à assister au premier tir aérien, dont la monstruosité lui est apparue aussi immédiate qu’évidente. Le combat anti nucléaire avait trouvé en lui un guerrier pacifique mais déterminé.



Pourtant déjà éprouvé par la maladie, il n’avait pas hésité en 2011 à répondre à notre appel en faveur de la réinscription de Mä’ohi nui sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU. Il en connaissait l’importance, tant pour notre souveraineté, que pour la réparation du fait nucléaire colonial. Il aura joué un rôle essentiel, de Tahiti à New-York, en passant par Piula et Genève, il n’a jamais ménagé ses efforts et son enthousiasme.



Aux familles éprouvées par ce deuil et à ses nombreux amis, à tous les Mä’ohi qui se sentent proches de lui, je voudrais en mon nom et au nom du groupe UPLD et du Tavini Huiraatira adresser mes plus sincères condoléances.



Tonton john, ua vaiho mai ‘oe ia mätou, ua ‘ite ra ‘oe te vai ra te u’i äpï e amo te ‘ohipa ta ‘oe i ha’amata. Ia maita’i to tere.