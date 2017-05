Les doctorants présentent leurs découvertes

Maheata White : Le haut débit et de développement des îles

La jeune doctorante n'est qu'au début de ses travaux. Mais elle ouvre sa présentation sur une constatation saisissante : le numérique apporte déjà des gains de productivité équivalents à ceux de l'arrivée de l'électricité, et c'est loin d'être terminé. Pour nos îles, elle a analysé le nombre de connections internet dans les petits états insulaires et l'a comparé à leur richesse. La correspondance est frappante : "on part du constat que les pays riches sont beaucoup mieux connectés, mais nous avons l'hypothèse que la connexion participe aussi au développement d'un pays. Maintenant on ne sait pas trop à quel point l'un influence l'autre, c'est l'objet de mes travaux. Aujourd'hui on voit partout dans le monde que les gouvernements investissent dans l'aménagement des territoires. C'est important et ils ont conscience que le numérique est le nouvel Eldorado. Et en Polynésie, le fait d'être isolé nous donne intérêt à nous connecter beaucoup plus rapidement. Demain il faudra une connexion à 100 mégas pour la télémédecine, et même à un gigabit pour la réalité virtuelle…"