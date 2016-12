Les 10 articles les plus lus en 2016

On en rêve tous ! En septembre, l'heureux chanceux est un jeune retraité. [Il a trouvé les 5 bons numéros au tirage de l’Euro Millions et a remporté ainsi 26,4 millions de francs.]url:

http://www.tahiti-infos.com/Le-gagnant-de-l-Euromillions-a-recu-son-cheque-il-avait-valide-sa-grille-a-Papenoo_a153501.html Jusque-là ce retraité profitait en toute simplicité de la vie avec ses enfants et ses petits-enfants. Ce sont les dates de leurs anniversaires qu'il joue toujours aux tirages du mardi et du vendredi. Comme souvent, il a validé sa grille au Magasin Jissang de Papenoo.

Il a eu une magnifique surprise en découvrant les résultats et que son reçu était gagnant d’un gros lot de 26,4 millions de Fcfp.

Le gagnant a confié vouloir investir son gain pour préparer l’avenir de ses enfants.