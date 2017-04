Le vote Fillon en tête dans la 1ere et la 3e circonscription législative de Polynésie

PAPEETE, 23 avril 2017 – Les suffrages en faveur du candidat François Fillon arrivent en tête devant le vote Marine Le Pen dans deux des trois circonscriptions législatives de Polynésie française.



François Fillon (LR) est arrivé en tête des votes exprimés en Polynésie française (35,28 %), trois points devant le vote Marine Le Pen (FN).



Une observation plus détaillée des votes exprimés montre que le candidat soutenu par le parti autonomiste Tapura Huiraatira en Polynésie française devance Marine Le Pen dans deux des trois circonscriptions législatives. La candidate Front National à l’élection présidentielle, soutenue par le parti autonomiste d’opposition Tahoera'a Huiraatira, dans la collectivité, arrive avec une légère avance dans la deuxième circonscription électorale des législatives (zone rurale de Tahiti et archipel des Australes) avec 34,31 % des suffrages (7 908 voix) devant le vote Fillon (32,79 % ; 7 557 voix).



Dans les deux autres circonscriptions législatives polynésiennes, le vote Fillon l’emporte. Le candidat soutenu par le Tapura Huiraatira recueille 36,14 % dans la 1ere (Papeete, Pirae, Arue, Moorea-Maiao, Tuamotu, Marquises) avec 10 467 voix devant le vote Le Pen (32,75 % ; 9 486 voix). Il est de 36,66 % dans la 3e circonscription (Faa’a, Punaauia, îles Sous-le-vent), soit 8 655 voix contre 30,54 % en faveur du vote FN (7 210 voix).



L’observation présente un intérêt dans la perspective des élections législatives des 3 et 17 juin prochains. Dans cette perspective, le scrutin présidentiel se présente pour les partis polynésiens comme occasion de se compter sur le terrain. Mais si les tendances sont franches, l'analyse se trouve relativisée par la forte abstention qui marque le scrutin de samedi (61,06 %).