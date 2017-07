Le rêve polynésien de deux architectes Belges

Jan Terwecoren : "La structure du salon sous-marin est conçue comme une grande terrasse à la surface du lagon où les bateaux peuvent s'amarrer. On peut ensuite descendre dans la structure où il y a des bancs, un bar, peut-être une petite librairie… Et bien sûr des murs vitrés, donc on peut y passer quelques heures à regarder les poissons, les coraux et les plongeurs. La structure peut être déplacée par un remorqueur.



Pour le moment nous avons fait les calculs de stabilité pour la structure en verre et en acier, mais nous n'avons pas encore fait tous les calculs pour le coût… Nous l'avons créé pour le concours de HUS, et nous cherchons maintenant des gens qui seraient intéressés par le développement de ce concept. Toutes les technologies nécessaires existent et sont facilement disponibles, et on construirait un tel salon dans un chantier naval.



Comment l'idée est venue… Il faut se rendre compte que votre environnement est vraiment exceptionnel comparé à l'Europe. En fait on a surprise après surprise ici, c'est fascinant. Ici le territoire c'est la mer, donc penser à comment mettre l'homme sous l'eau et dans l'eau, c'est adapté. C'est le rêve de Jacques Cousteau, mais aujourd'hui il est limité à ceux qui sont capables de faire des plongées. Donc avec ce salon sous-marin, on propose une solution pour démocratiser l'accès au monde sous-marin. Il n'y a aucune condition, c'est pour ça que c'est un salon, en même temps qu'on regarde les poissons on peut se reposer, prendre un verre, attendre un compagnon pour dîner, ou l'utiliser comme base pour des plongées."



Annekatrien Verdickt : "Les plus grandes difficultés que nous avons rencontrées lors du projet, ça a été de tenir compte de la pression sous l'eau, de l'étanchéité et de concevoir le système qui permet de faire monter ou descendre la structure. Nous nous sommes inspirés des poissons. Dans ces structures en acier il y a de grandes poches que l'on peut remplir d'eau ou d'air pour équilibrer les forces. Quand on pompe de l'air dans le ballast, il monte, pour s'adapter à la houle. Il faut aussi des pompes pour évacuer l'éventuelle eau de pluie ou des vagues qui entrent dans la structure, comme dans un bateau."