Le ras-le bol généralisé des chauffeurs de taxi

PAPEETE, le 9 août - A Tahiti, de nombreux chauffeurs de taxi tirent la sonnette d'alarme face à la concurrence déloyale. Alors qu'ils doivent se soumettre à un examen professionnel et payer de nombreuses charges, des individus s'improvisent chauffeurs de taxi et absorbent une partie de la clientèle.



Pour les chauffeurs de taxi de Tahiti, la situation est devenue compliquée. Alors que leurs confrères métropolitains se heurtent depuis plusieurs années à l'arrivée sur le marché des applications de type Uber, ils constatent que sur le fenua, de nombreux particuliers empiètent sur leur domaine en tarifant des courses sans en avoir ni la capacité légale, ni le diplôme adéquat. Comme nous l'explique un professionnel: "Nous constatons ce phénomène. Notamment à la sortie des discothèques le week-end. Pensant que cela leur coûtera moins cher, les usagers se font ramener chez eux par des chauffeurs non certifiés. Cela passe par le copinage, le bouche à oreille et ça se fait de la main à la main. Nous en avons marre car, pour exercer notre profession, nous avons tous dû passer un examen professionnel." En effet, pour obtenir un certificat de capacité à la conduite d'un taxi, il faut se soumettre à plusieurs obligations. La principale condition, bien évidemment, est d'obtenir l'examen qui est constitué de deux étapes. La première consiste en un examen écrit d'une quarantaine de questions. Si le résultat de celui-ci s'avère positif, le candidat doit alors passer un oral devant un jury de cinq personnes face auquel, il doit, entre autres, démontrer sa capacité à s'exprimer en français, en tahitien et en anglais. Une fois l'examen obtenu, les chauffeurs de taxi font face à une réglementation très stricte, "Nous sommes très surveillés, bien encadrés et régulièrement contrôlés. Tous les six mois, nous devons effectuer un contrôle technique. Sans quoi nous ne pouvons continuer d'exercer notre profession. Il y a un réel suivi qui passe aussi par le contrôle de la propreté de nos véhicules et de nos tenues vestimentaires." Les chauffeurs de taxi, outre l'examen, doivent payer une patente et s'acquitter d'une assurance tous risques dont le coût diffère selon le véhicule. Pour assurer un van par exemple, cela revient à 146 000 Fcfp par an. Comme nous l'explique un chauffeur basé à Papeete, "Dans le véhicule d'un particulier, le moindre dégât physique ou matériel est à la charge de l'usager. Ce qui n'est pas notre cas puisque nous sommes des professionnels et que nous sommes couverts comme tels. Tout est pris en charge, des lunettes cassées au bagage endommagé."