Le nouveau visage du marae de Maha'iatea

Depuis le 19 décembre, Mark Eddowes, spécialiste des marae de l'archipel de La Société depuis 30 ans, effectue des fouilles sur le marae Maha'iatea , situé au PK 39.2 à Papara. Intarissable sur le marae, il a expliqué ce mercredi à Edouard Fritch et à son gouvernement le caractère unique de ce site. Le président du Pays en visite à Papara et à Taravao ce mercredi s’est arrêté pour faire un point sur l’évolution des travaux. Ces derniers, dont le coût est de 11 à 12 millions de Fcfp, sont financés par le Pays.Les premiers végétaux, qui étaient traditionnellement placés sur les marae, ont été plantés. Le marae a déjà une nouvelle physionomie et les visiteurs peuvent s’arrêter pour découvrir ce site qui est unique. C'est un site historique très important pour la Polynésie. C'était le marae le plus grand de toutes les îles de la Société, rappelle Mark Eddowes.