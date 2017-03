Le Tahoeraa Huiraatira soutiendra Marine Le Pen pour la présidentielle

ARUE, le 21/03/2017 - Le grand conseil du parti orange a tranché à l'unanimité ce mardi soir. Les membres ont donc approuvé l'avis des élus du parti en acceptant de soutenir la présidente du Front National pour ces élections. Gaston Flosse met en avant le programme de Marine Le Pen pour justifier ce soutien (statut de pays associés, la dette nucléaire...). Un soutien qui sera effectif uniquement pour la présidentielle. En revanche, aux législatives ce sera une autre histoire.



Ils étaient plus de 250 membres présents ce mardi soir dans un hôtel de la côte Est. Et c'est à l'unanimité que les membres du grand conseil du parti orange ont voté pour le soutien à Marine Le Pen, lors de cette présidentielle 2017.



Une décision que tout le monde estime de justifiée, puisque selon les leaders du parti, c'est la seule candidate à présenter un programme pour la Polynésie française. " Nous sommes un parti de droite, et il n'y avait que deux candidatures à notre portée. Et notre choix a été en faveur de Marine Le Pen. Nous ne soutenons pas le Front National, mais la candidate ", explique le leader du parti orange.



Gaston Flosse est notamment revenu sur les dossiers que soutient le Tahoeraa Huiraatira, concernant le statut de pays associé ou encore la dette nucléaire de l’État. Selon lui, sur les 18 milliards que l’État doit à la Polynésie, il lui " reste encore 9 milliards de francs .



Lors de ce grand conseil, Gaston Flosse a également présenté la position de François FIllon, sur le programme des candidats orange aux législatives. Dans ce courrier, le candidat du parti " Les Républicains ", estime que le " Tahoeraa Huiraatira est riche de ses combats contre l'indépendance de la Polynésie française. Notre famille politique, à laquelle vous vous référez, a besoin plus que tout d'unité face à des partis et des candidats qui n'ont d'autres perspectives pour nos outremers que de distendre ou rompre le lien qui les unit avec la France. "



Une réponse qui n'est pas du goût du vieux lion.



De ce fait, le parti orange soutiendra donc Marine Le Pen pour ces élections présidentielles. " Et ce ne sera que pour ces élections, les législatives ce sera une autre histoire ", précise Gaston Flosse.



Vincent Dubois, candidat orange aux législatives a également voté en faveur de la candidature de Marine Le Pen. Il justifie son choix par rapport au programme que défend la candidate à la présidentielle. " C'est la seule qui a un programme pour la Polynésie, et c'est tout ce qui compte pour moi ", arguait-il à la fin du grand conseil du parti.