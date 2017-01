Le Monarque à Fatu Hiva : cinq jeunes nés en 2016 !

FATU HIVA, le 28 janvier 2017. Le Monarque de Fatu Hiva est l’oiseau le plus menacé d’extinction au fenua. L'association Manu est néanmoins optimiste : cinq jeunes oisillons sont nés l'année dernière et vivent toujours sur l'île.





Le Monarque de Fatu Hiva, endémique de l’île du même nom, est l’oiseau le plus menacé d’extinction de Polynésie française avec seulement trois couples au monde ! Le rat noir, ce gros rat arboricole qui consomme aussi les noix de coco, atteint facilement les nids de monarques qui sont situés dans des purau ou fau (Hibiscus tiliaceus). Le chat sauvage est également responsable de la disparition de nombreux oiseaux pour cette population extrêmement réduite. Le risque d’extinction dans les années à venir est très important et tous les efforts doivent se porter à sauver cette espèce de la disparition.



L’association Manu mène depuis 2007 un programme de conservation visant à augmenter les effectifs de l’espèce. Thomas Ghestemme, responsable du programme, est de retour de cette île du sud des Marquises. Deux employés de l’association oeuvrent quotidiennement sur le terrain (Arthur Matohi et Emile Tauapaohu) aidés par un patenté à mi-temps (Manuera Terorohauepa). Ces habitants ont pris à cœur la sauvegarde de leur oiseau, six jours sur sept, malgré le travail difficile dans des vallées escarpées.