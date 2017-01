Le CTS lance un appel au don de sang

PAPEETE, le 11 janvier 2017 - En ce début d'année 2017, le centre de transfusion sanguine lance un appel à la générosité des Polynésiens. Les stocks de sang sont au plus bas.



Le centre de transfusion sanguine a lancé un appel au don mercredi, afin de mobiliser la population O+ et A+ pour qu'elle donne son sang. En ce début d'année, le CTS a besoin de la générosité des Polynésiens. " Notre stock de sang est au plus bas. Le cts lance un appel URGENT " écrit le centre sur les réseaux sociaux. Le centre de transfusion sanguine est ouvert de 7h à 15h du lundi au jeudi et le vendredi de 7h à 14h.

Les équipes du CTS se déplacent également pour des collectes publiques. Vendredi elles seront au RSMA pour une collecte de sang auprès de l'armée, le 19 janvier le CTS sera présent dans les locaux de SOMALU, enfin le 20 janvier l'équipe du centre de prélèvement sanguin sera au lycée Lamenais.



Le don du sang est indispensable dans le traitement de certaines maladies, mais pas seulement, il permet aussi de sauver des vies. La démarche dure environ une heure et elle est vitale. Le don du sang, c'est un acte d'amour, ce sont des vies sauvées.



La transfusion est une cause territoriale, une cause polynésienne. Aujourd'hui la Polynésie est indépendante dans sa transfusion, c'est rare pour certains pays ultramarins. Ce qui n'est pas le cas pour les DOM-TOM qui sont encore liés à la métropole. En cas de défaillance ou en cas de stress sur les stocks, la Polynésie ne peut compter que sur sa population.



Le début de l'année est aussi l'heure des bilans, " mes très chers donneurs, 2016 fut une année riche en défi et nous les avons tous relevés grâce à vous ." Ainsi le CTS a pu mettre en place un dépôt de sang à Moorea, assurer l'approvisionnement de toutes les structures hospitalières du territoire et transfuser les patients qui en ont eu besoin. Le Docteur Broult, chef du service écris " toute l'équipe du CTS vous remercie chaleureusement pour votre démarche altruiste et vous souhaite une excellente année 2017 !!! Maururu roa e iaorana i te matahiti api !"