La rotonde de l’hôpital évacuée

PIRAE, 1er mars 2017 - La décision a été prise mercredi d’évacuer la rotonde du CHPF. Les opérations de déménagement doivent démarrer jeudi et pourraient prendre une semaine.Des carottages effectués sur les maçonneries de la rotonde de l’hôpital, en marge de travaux actuellement en cours, ont révélé de possibles problèmes de structure du bâtiment, tandis que les résultats d’une contre-expertise ont confirmé ces craintes mercredi.La décision de déménager les locaux de la rotonde a été prise par principe de précaution. Des difficultés logistiques se présentent pour le relogement des 65 agents administratifs qui travaillent dans ce bâtiment, où est également hébergé le centre l’appel du SAMU.La rotonde du CHPF avait été livrée en 2011, après avoir obtenu une conformité et le classement en ERP (Etablissement recevant du public). Le bâtiment a été réalisé sous la responsabilité de l'établissement public Tahiti nui aménagement et développement (TNAD).